رسميًا .. غياب سلمان الفرج وياسر الشهراني عن مباراة الطائي

المواطن - محمد سمعه

سيغيب النجمان سلمان الفرج وياسر الشهراني عن مباراة الهلال ضد الطائي بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

مدرب الهلال يمنح الجميع عطلة ليومين

وجاء ذلك بسبب قرار المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم تمديد إجازة الثنائي الفرج والشهراني حتى يوم 16 أغسطس، في حين تُقام المباراة يوم 14 أغسطس كأول مباراة يخوضها الهلال في الدوري للدفاع عن لقبه.

كما منح جارديم كافة أعضاء الفريق راحة اليوم وغدًا الاثنين على أن يعود الفريق لتدريباته بعد غد الثلاثاء وذلك لبدء في المرحلة الثالثة من الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

سلمان الفرج شارك مع الأخضر بالأولمبياد

وكان الفرج وياسر الشهراني شاركا بجانب سالم الدوسري مع المنتخب السعودي الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

يذكر أن منتخب السعودية تحت 23 عامًا كان ودع منافسات كرة القدم بالدورة الأولمبية بعد خسارته في مبارياته الـ3 بدور المجموعات أمام كل من ساحل العاج وألمانيا والبرازيل.

وكان الزعيم خاض آخر مباراتين وديتين ضد كل من هيرتا برلين ولايبزيج الألمانيين وذلك قبل العودة إلى الرياض صباح اليوم الأحد.

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