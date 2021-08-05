رسميًا .. ليونيل ميسي يرحل عن صفوف برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي برشلونة الإسباني قبل قليل في خبر صادم لمحبيه، عن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق بعد نهاية عقده.

سبب رحيل ليونيل ميسي

وأكد النادي الكتالوني في بيانه قائلًا: “بسبب ما يعانيه النادي ماليًا ومن الناحية الاقتصادية ووفقًا لاشتراطات رابطة الدوري الإسباني، نعلن أن ميسي لن يستمر في صفوف الفريق، وبسبب هذه الظروف فإن اللاعب والنادي لم يتوصلا إلى اتفاق”.

وتمنى برشلونة التوفيق لـ ميسي خلال الفترة المقبلة.

وظهر النجم الأرجنتيني مع الفريق الكروي الأول ببرشلونة في عام 2004، وحقق العديد من البطولات مع البارشا مثل الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

برشلونة لم ينجح في التوصل لاتفاق

وكان عقد النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عامًا انتهى مع برشلونة، في صيف العام الحالي، حيث بدأت المفاوضات مع النجم الأرجنتيني لتجديد العقد قبل 4 أشهر من الآن.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن ميسي قرر عدم تجديد عقده بسبب عدم اقتناعه بمشروع نادي برشلونة للمستقبل، إضافة لوجود عوائق اقتصادية ومالية تمنعه من الاستمرار في صفوف النادي.

وتم تداول مؤخرًا صورة لـ ميسي مع مجموعة من نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، مما أثار الجدل حول اقترابه من ترك برشلونة والانضمام للفريق الباريسي.

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