رسميًّا .. مهند عسيري يُعلن اعتزاله كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أعلن اللاعب مهند عسيري، مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الشباب، اعتزاله كرة القدم رسميًّا، وذلك قبل أيام من انطلاق موسم 2021/ 2022 في السعودية.

مهند عسيري يعلن اعتزاله دون كشف الأسباب:

ونشر عسيري صاحب الـ35 عامًا رسالة عبر حسابه في Snap Chat قائلًا: “أعلن اعتزالي كرة القدم، وشكرًا لكل من دعمني وساندني طوال مسيرتي الرياضية”.

وكان عسيري وقع مع الشباب في مايو الماضي، ثم تقدم بطلب الرحيل عن النادي وإنهاء مسيرته الكروية في أغسطس، أي بعد 3 أشهر من توقيعه لليث.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر” في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: “عسيري أبلغ إدارة الشباب برغبته في اعتزال كرة القدم وعدم استكمال مسيرته مع النادي، وذلك حسب توضيحه لإدارة الليث”.

وذكرت تقارير صحفية أن السبب وراء اعتزال عسيري يعود إلى أسباب عائلية.

وكان مهند عسيري انضم إلى الشباب في صيف العام الجاري قادمًا من الأهلي، وذلك بعد 7 سنوات قضاها في صفوف الراقي.

مهند عسيري لم يشارك بصفة منتظمة مع الأهلي:

وغاب مهند عسيري عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بموسم 2020/ 2021، حيث لم يلعب سوى 67 دقيقة فقط في جميع البطولات، لينضم إلى الشباب في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده رسميًّا.

وسبق أن أكد عسيري، أنه لم يضع أي شروط من أجل الموافقة على تجديد عقده مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن الإدارة لم تُناقشه في التجديد ولم تظهر رغبتها في ذلك.

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