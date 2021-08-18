رسميًّا .. يوفنتوس الإيطالي يضم مانويل لوكاتيلي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب الإيطالي مانويل لوكاتيلي قادمًا من صفوف فريق ساسولو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مانويل لوكاتيلي يساهم في تتويج إيطاليا بـ اليورو:

وذكر الموقع الرسمي لـ اليوفي عبر الإنترنت أن البيانكونيري ضمّ اللاعب لوكاتيلي صاحب الـ23 عامًا، وذلك بعد تألقه مع منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم في بطولة كأس أمم أوروبا “2020” ومساهمته في تتويج الأتزوري باللقب.

وكان المنتخب الإيطالي تُوج باللقب الثاني في تاريخه، في بطولة كأس أمم أوروبا بعد التتويج الأول في عام 1968.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2021/ 2022 تنطلق بإقامة 4 مباريات يوم السبت المقبل.

وستُقام مباريات ”إنتر ميلان ضد جنوى، هيلاس فيرونا ضد ساسولو، إمبولي ضد لاتسيو، تورينو ضد أتالانتا” السبت 21 أغسطس.

موعد أول مباراة لـ يوفنتوس بـ الدوري الإيطالي:

ويخوض يوفنتوس أول مباراة له بالموسم الجديد ضد فريق أودينيزي الأحد المقبل، بينما يخوض ميلان وصيف الموسم الماضي أول مباراة له بالدوري ضد نادي سامبدوريا يوم 23 أغسطس الجاري.

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