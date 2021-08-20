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رصد عمالة تبيع خضراوات وفواكه ملوثة وفاسدة بخميس مشيط
تحت تستر سعوديين وغياب الرقابة

رصد عمالة تبيع خضراوات وفواكه ملوثة وفاسدة بخميس مشيط

2021/08/20
الساعة 12:55 صباحًا
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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رصد عمالة تبيع خضراوات وفواكه ملوثة وفاسدة بخميس مشيط
المواطن- فهد القحطاني- خميس مشيط

تنتشر في وسط البلد بمحافظة خميس مشيط عمالة من جنسيات مختلفة تمارس بيع الخضروات والفواكه الملوثة والفاسدة بمختلف أنواعها.

خضروات وفواكة ملوثة بخميس مشيط

بسطات متنقلة وأرضيات ملوثة

وتقوم هذه العمالة ببيع الخضار والفواكه الفاسدة والملوثة داخل محلات مستأجرة تحت غطاء سعودي وبعضهم يبيع على أرضيات الشوارع الداخلية وسط مستنقعات ملوثة والبعض منهم أنشأ بسطات متنقلة.

ورصدت “المواطن” مجموعة من الصور وثقت من خلالها انتشار فواكه وخضراوات فاسدة وعليها آثار التلف.

ثلوث الفواكة والخضروات

البلاغات لم تعالج المخالفات

وذكر المواطن محمد القحطاني وسعيد المرازقة أن هذه الظاهرة مستفحلة منذ سنوات وتم الإبلاغ عنها عن طريق الرقم الموحد الخاص للجهة المعنية ولكن للأسف لا نعلم لماذا لم يتم التجاوب مع البلاغات ومحاسبة المخالفين والمتسترين واكتفوا بإغلاق البلاغ وعدم حل المشكلة التي لازالت حتى حينه وطالبوا من الجهات ذات العلاقة بتكثيف الجولات والرقابة على تلك المحال والبسطات المتنقلة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين من الأمراض التي قد تصيبهم جراء تناولهم لهذه الفواكه والخضراوات الملوثة والفاسدة.
رصد عمالة تبيع خضراوات وفواكه ملوثة وفاسدة بخميس مشيط - المواطن رصد عمالة تبيع خضراوات وفواكه ملوثة وفاسدة بخميس مشيط - المواطن رصد عمالة تبيع خضراوات وفواكه ملوثة وفاسدة بخميس مشيط - المواطن


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