رفع إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات لـ40 %

المواطن - الرياض

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه تم رفع نسبة إسناد تدريس البنين في مرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات إلى 40%، وإضافة (1497) فصلًا لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، وسيلتحق بها (34.500) طالب وطالبة.

كما تم إضافة (7923) فصلًا للصفوف الأولية بنين، وسيلتحق بها أكثر من (205) آلاف طالب وطالبة يُسند تدريسهم للمعلمات في مدارس الطفولة المبكرة.