رقم تاريخي للزعيم بعد مباراة الهلال والطائي

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، رقمًا تاريخيًّا، وذلك بعد الفوز بصعوبة في مباراة الهلال والطائي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

الهلال لا يعرف طعم الهزيمة بالمباراة الافتتاحية:

ويُعد الهلال الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في افتتاحية دوري المحترفين السعودي بعد الفوز على الطائي.

ملخص مباراة الهلال والطائي:

وبدأ الزعيم المباراة ضاغطًا بكل قوة أملًا في إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

واتسم أداء الزعيم بالتراجع وعدم خلق فرصة هجومية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل الزعيم ضغطه بكل قوة لمحاولة إحراز هدف الفوز.

صالح الشهري يُنقذ الزعيم:

وبعد معاناة، تمكن اللاعب صالح الشهري من إحراز هدف الفوز لـ الزعيم، بالدقيقة الـ92 بضربة رأسية متقنة.

يذكر أن الهلال سيواجه فريق التعاون يوم الجمعة المقبلة في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن مباراة الهلال والطائي شهدت أيضًا غياب كل من سلمان الفرج واللاعب ياسر الشهراني، حيث ستنتهي إجازة كل منهما غذاً الاثنين.

وتُوج الزعيم بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين آخر موسمين، ويسعى للفوز به للموسم الثالث على التوالي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة