رقم سلبي لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال رقمًا سلبيًّا، وذلك بعد نهاية الشوط الأول من مباراته ضد الباطن بالتعادل السلبي في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يعاني تهديفيًّا بالشوط الأول:

ولم ينجح الزعيم حتى الآن في إحراز أي أهداف خلال الشوط الأول في أول 3 جولات من دوري المحترفين، حيث سجل صالح الشهري هدف الفوز ضد الطائي في الشوط الثاني، وسجل كل من موسى ماريجا وجانغ هيون سو هدفي الفوز في شباك التعاون بالشوط الثاني.

كذلك انتهى الشوط الأول من مباراة اليوم ضد الباطن بالتعادل السلبي، ليواصل الزعيم معاناته التهديفية في الشوط الأول في أول 3 مباريات بـ دوري المحترفين السعودي.

الفوز يضمن الصدارة للزعيم:

ويسعى الزعيم إلى الفوز في مباراة الباطن، من أجل الوصول إلى النقطة التاسعة واحتلال صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد فوز الفيحاء على الطائي وصعوده للصدارة.

كذلك كان حكم المباراة رفض احتساب ركلة جزاء لـ الهلال بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وذلك بعد عرقلة موسى ماريجا في الشوط الثاني.

وتُقام مباراة فريقي الهلال والباطن على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وسوف يتوقف الدوري السعودي لمدة 14 يومًا بعد مباريات اليوم الجمعة، وذلك لخوض المنتخب السعودي مباراتي فيتنام وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر بداية من الثاني من سبتمبر المقبل.

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