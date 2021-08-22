رقم فريد لـ بول بوجبا مع مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

حقق اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إنجازًا مميزًا، رغم تعادل فريقه أمام ساوثهامبتون بهدف لمثله اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

بول بوجبا يصنع 5 أهداف لـ مانشستر يونايتد في أول مباراتين

وذكر الحساب الرسمي لـ موقع Opta Joe المتخصص في الإحصائيات أن بوجبا أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصنع 5 أهداف في أول مباراتين لفريقه بالدوري الإنجليزي في موسم واحد.

وكان بوجبا صنع 4 أهداف في مباراة مان يونايتد ضد ليدز يونايتد بالجولة الأولى، وصنع هدفًا اليوم في مباراة ساوثهامبتون الذي أحرزه اللاعب ماسون جرينوود.

اليونايتد يحتل المركز الرابع مؤقتًا

ويتواجد مان يونايتد حاليًا بالمركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع ساوثهامبتون.

يذكر أن اسم بوجبا، كان تردد بقوة للرحيل عن صفوف اليونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية، والانتقال إما لـ ريال مدريد الإسباني أو لـ باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان بوجبا انضم لفريق مانشستر يونايتد في صيف 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، ونجح في التتويج بـ الدوري الأوروبي مع اليونايتد في عام 2017.

يذكر أن اليونايتد سيواجه في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، فريق وولفرهامبتون مساء الأحد المقبل.

وكان ليفربول تفوق على بيرنلي أمس بثنائية دون رد في الدوري الإنجليزي، واكتسح مانشستر سيتي ضيفه نوريتش سيتي بخماسية دون مقابل.

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