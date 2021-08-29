رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية بمنطقة نجران

المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة ،وخباش، وثار، وحبونا .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب وغرب المملكة مع فرصة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، فيما تنشط الرياح السطحية على السواحل الغربية و أجزاء من وسط المملكة تتسبب في إثارة الأتربة و الغبار.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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