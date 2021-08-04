رياح وأتربة على المدينة المنورة حتى السادسة مساءً

المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم – بمشيئة الله تعالى- على منطقة المدينة المنورة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والعيص والمهد ووادي الفرع ، مبيناً أن الحالة تبدأ التاسعة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة العلا، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ العاشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

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