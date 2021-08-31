ريال مدريد يقترب من خطف جوهرة الدوري الفرنسي

المواطن ـ إسلام البشبيشي

أنهى نادي ريال مدريد الإسباني، اتفاقه بشكل نهائي، مع إدواردو كامافينجا نجم وسط رين الفرنسي، في اليوم الأخيرة من سوف الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن إدارة النادي الملكي حسمت صفقة اللاعب كامافينجا من نادي رين الفرنسي، مقابل 40 لـ 45 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن على الرغم من حسم الإتفاق بين ريال مدريد ورين على صفقة كامافينجا، لم يعلن أي طرف عن الصفقة بشكل رسمي.

لكن من المتوقع، أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال كامافينجا إلى ريال مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة.

كامافينجا بدلا من مبابي

ومن جهتها أشارت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد حسم صفقة إدواردو كامافينجا لاعب رين بدلًا من كيليان مبابي الذي فشلت المفاوضات مع ناديه باريس سان جيرمان.

ووفقًا لقناة “كانال بلوس” الفرنسية، فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع رين للتعاقد مع كامافينجا، وإن الصفقة حُسمت بالفعل مع تبقي تفاصيل صغيرة قبل الإعلان الرسمي.

أرقام كامافينجا

وشارك كامافينجا في 88 مباراة مع الفريق الأول لـ رين رغم صغر سنه، حيث سجل خلالها هدفين وصنع 5، ومثّل كامافينجا منتخب فرنسا الأول في 3 مناسبات وسجل هدفًا وحيدًا.

وأفادت تقارير أن أندية أوروبية كبرى أخرى مثل مانشستر سيتي ويونايتد باريس سان جيرمان مهتمة بالتعاقد مع الدولي الفرنسي.

وينتهي عقد كامافينجا مع رين في الصيف المقبل، وأشارت تقارير إلى توصله لاتفاق مسبق مع ريال مدريد للانضمام إليه مجانا في صيف 2022 .

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