ريمونتادا النصر تقلب الطاولة على التعاون بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتزع الفريق الكروي الأول بنادي النصر، فوزًا ثمينًا وبشق الأنفس أمام التعاون بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة النصر والتعاون

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، مع إهدار فرصة واحدة فقط من قبل اللاعب البرازيلي تاليسكا وُصفت بالخطيرة.

وفي الشوط الثاني، تغير حال المباراة تمامًا حيث استمر العالمي في إهدار الكثير من الفرص عبر المغربي عبدالرزاق حمدالله والكاميروني فينسينت أبو بكر.

ريمونتادا نصراوية مثيرة بثلاثية

ونجح التعاون في إحراز الهدف الأول بصورة مباغتة من ركلة جزاء عبر اللاعب الباراجوياني كاكو في الدقيقة الـ89.

لتزداد الإثارة وينجح العالمي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة الـ91 عبر اللاعب أبو بكر.

واستمرت الإثارة متواصلة حتى الدقيقة الـ99 حيث نجح حمدالله في إضافة ثاني أهداف النصر في شباك التعاون، ثم أضاف الهدف الثالث للعالمي بالدقيقة الـ104 ليفوز العالمي بثلاثية لهدف وبشق الأنفس.

وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 6 نقاط، بينما تجمد رصيد التعاون عند نقطة واحدة بعد مرور 3 جولات.

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