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زيلايا يسجل الهدف الأول ضد النصر
مع بداية الشوط الثاني

زيلايا يسجل الهدف الأول ضد النصر

2021/08/13
الساعة 8:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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زيلايا يسجل الهدف الأول ضد النصر زيلايا
المواطن - مروة نبيل

نجح مهاجم نادي ضمك، الأرجنتيني إيميليو زيلايا، في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع بداية أحداث الشوط الثاني.

زيلايا يهز شباك النصر:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الشوط الثاني بشكل ضاغط، وحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 50، سددها الأرجنتيني زيلايا بنجاح، لتصبح النتيجة 3/ 1 لصالح النصر.

ويلعب النصر ضد ضمك الآن على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

زيلايا
المهاجم الأرجنتيني

النصر يتقدم بثلاثية:

وكان الشوط الأول من مباراة النصر ضد ضمك قد شهد تفوقًا كبيرًا للأصفر الذي سيطر على اللعب، لينتهي بتقدم العالمي بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL


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