زيلايا يسجل الهدف الأول ضد النصر

المواطن - مروة نبيل

نجح مهاجم نادي ضمك، الأرجنتيني إيميليو زيلايا، في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع بداية أحداث الشوط الثاني.

⚽️ د51’ زيلايا يقلّص الفارق لضمك من ركلة جزاء.#النصر_ضمك

🎥 شاهد الهدف 👇 pic.twitter.com/sajqsWBF9E — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 13, 2021

زيلايا يهز شباك النصر:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الشوط الثاني بشكل ضاغط، وحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 50، سددها الأرجنتيني زيلايا بنجاح، لتصبح النتيجة 3/ 1 لصالح النصر.

ويلعب النصر ضد ضمك الآن على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

النصر يتقدم بثلاثية:

وكان الشوط الأول من مباراة النصر ضد ضمك قد شهد تفوقًا كبيرًا للأصفر الذي سيطر على اللعب، لينتهي بتقدم العالمي بثلاثية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة