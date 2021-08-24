سان جيرمان يحدد بديل مبابي في حال انتقاله لـ ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي استقر على ضم بديل الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعد اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه.

نجم إيفرتون الإنجليزي على رادار البي إس جي:

وذكر راديو “مونتي كارلو” الفرنسي أن نادي باريس سان جيرمان مهتم بضم البرازيلي ريتشارلسون لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف الراديو أن البرازيلي نيمار تدخل في الاتصالات باعتباره صديق مقرب من ريتشارلسون، من أجل تسهيل عميلة انتقاله لباريس سان جيرمان.

ولا تزال الاتصالات مستمرة بين إدارة باريس سان جيرمان، ووكيل أعمال ريتشارلسون، خاصة أن النادي الفرنسي لا يمانع رحيل مبابي للريال، شرط وجود عرض مُغرٍ من النادي الإسباني.

هدية ريال مدريد المنتظرة لـ مبابي:

وبوقت سابق، قالت شبكة Foot Mercato الفرنسية: إن ريال مدريد سيقدم راتبًا قدره 25 مليون يورو سنويًّا لـ مبابي صاحب الـ23 عامًا لإقناعه بالانضمام للفريق الملكي بفترة الميركاتو الصيفي الحالية.

وأضافت الشبكة الفرنسية أن ريال مدريد لن يكتفي بالـ25 مليون يورو كراتب سنوي، بل سيقدم للاعب الفرنسي 40 مليون يورو كمكافأة توقيع، في حال أصر على رفض التجديد لباريس سان جيرمان، مما يعني أنه سينضم للريال بشكل مجاني.

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن، وارتبط اسمه الانتقال إلى الريال.

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