سان جيرمان يعلن ضم ميسي بشكل استثنائي

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، عن طريقة تعاقده مع النجم الأرجنتيني بطريقة استثنائية ومشوقة، قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع ميسي

ووصل ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم، وحرصت الجماهير على استقباله، وينتظر أن يخضع لفحوصات طبية في سان جيرمان، إلا أن النادي لم ينتظر نتيجة الفحوصات؛ ليُعلن عن ضمه.

ونشر حساب نادي باريس سان جيرمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر وصول طائرة إلى العاصمة الفرنسية، ولقطة عابرة للنجم الأرجنتيني بقميص المنتخب الأرجنتيني دون إظهار وجهه.

وقام حساب النادي الرسمي بنشر فيديو آخر يضم الكرات الذهبية الست لأفضل لاعب في العالم، التي فاز بها ميسي مع برشلونة الإسباني، في إشارة إلى حسم الصفقة المنتظرة، كما أعلن عن عقد مؤتمر صحافي، يوم غد الأربعاء.

وأكدت تقارير صحافية فرنسية، أن ليونيل ميسي سيجري الكشف الطبي اليوم، ويوقع على تعاقد مدته موسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النجم الأرجنتيني يُغادر برشلونة

وكشف نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي مؤخرًا عدم التوصل إلى اتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل صاحب الـ34 عامًا لتجديد عقده، مشيرًا إلى رحيله رسميًّا عن الفريق الكتالوني بسبب مشاكل مالية وهيكلية.

وأوضح رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، في مؤتمر صحافي، أن لوائح اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري الإسباني، منعتهم من تجديد عقد النجم الأرجنتيني، الذي ودع الفريق الكتالوني عبر مؤتمر ودخل في نوبة بكاء حزنًا على الرحيل.

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