سبب إصرار مدرب النصر على ضم محمد آل فتيل

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر في إتمام تعاقده مع اللاعب محمد آل فتيل مدافع الأهلي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة وُصفت بأنها تحرك مميز من قبل إدارة النصر التي تعرف جيدًا احتياجات الفريق الكروي الأول للموسم الجديد.

وكان آل فتيل عانى كثيرًا مع الأهلي بموسم 2020/2021 حيث احتل الراقي المركز الثامن بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أن المشاكل الإدارية جعلت الفريق يدخل في دوامة من النتائج السلبية.

وجاء إصرار مدرب النصر، البرازيلي مانو مينيز على ضم آل فتيل لتدعيم الصفوف الدفاعية للعالمي وذلك بسبب كثرة إصابات عبدالله مادو، وتراجع مستوى عبدالإله العمري بالفترة الأخيرة.

محمد آل فتيل اختار الانتقال إلى النصر

كما أن الاتفاق والهلال اهتما بضم آل فتيل لكن لاعب الأهلي السابق فضّل الانتقال إلى النصر لمدة سنة واحدة كما أعلن الحساب الرسمي للعالمي في الأيام القليلة الماضية.

وسيفكر مدرب العالمي في ضم مدافع آخر بجانب الثنائي محمد آل فتيل والأرجنتيني فونيس موري، وذلك بعد رحيل البرازيلي مايكون.

4 صفقات نارية لـ النصر قبل انضمام آل فتيل

وقبل انضمام آل فتيل، كان العالمي نجح في ضم المدافع الأرجنتيني فونيس موري بالإضافة للمهاجمين الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا.

جدير بالذكر أن النصر سيواجه نادي ضمك يوم الجمعة 13 أغسطس، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

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