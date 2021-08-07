المواطن - الرياض

أوضح خبير السيارات، صهيب شعشاعة، سبب الإقبال على شراء السيارات الصينية في السوق السعودي، خلال الفترة الأخيرة.

وأكد شعشاعة، في تصريحات إلى قناة MBC، أن المُصنع الصيني بدأ بطريقة ذكية في السوق السعودي، من خلال إضافة مواصفات شجعت الناس على شراء السيارات مع ضمان قوي.

أسعار السيارات الصينية:

وتابع أن أسعار السيارات الصينية أقل بكثير من نظيرتها الكورية واليابانية، وهناك بعض المصنعين أعطوا انطباعًا سيئًا عن منتجاتهم، ولكن يوجد مصنعون صينيون يعطون ضمانًا قويًّا، مضيفًا أن اختبارات مصنعي السيارات تحسنت كثيرًا عن السابق من خلال جودة التكييف؛ لأنه أمر مهم، ويكون مطابق للمواصفات الخليجية.

وبالنسبة إلى مستوى الأمان في السيارات الصينية، قال الخبير: إن الأمان ينقسم لقسمين أساسي يقومون بعمل اختبارات سلامة من خلال معايير معينة، بينما القسم الثاني يعتمد على الوكيل الذي يكون في بعض الحالات يشتري سيارة أقل مواصفات كي ينافس في السعر.

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