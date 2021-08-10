سبب تراجع النصر عن ضم الشناوي

المواطن - محمد سمعه

ظهر اسم الحارس المصري محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، مؤخرًا على طاولة نادي النصر للتحرك والتعاقد معه.

النصر يبحث عن حارس بعد رحيل جونز:

ويبحث أصفر العاصمة عن ضم حارس جيد مع الحارس وليد عبدالله، وذلك بعد رحيل الحارس الأسترالي برادلي جونز.

وبحسب تقارير صحفية مصرية، فإن الوليد المهيدب المتحدث الإعلامي للعالمي أكد على أن النصر لا يفكر في التعاقد مع حارس الأهلي المصري، رغم إشارته إلى أن الحارس صاحب الـ32 عامًا واحدًا من أفضل الحراس العرب بالفترة الحالية.

لماذا لن يضم النصر الحارس الشناوي ؟

وأشار المهيدب إلى أن النصر يملك حاليًّا 7 لاعبين أجانب، مضيفًا أن اللوائح لا تسمح بالتعاقد مع أي محترف أجنبي آخر.

وكانت تقارير صحفية قالت في يوليو الماضي: إن إدارة الأهلي لن تمانع رحيل الشناوي صاحب الـ32 عامًا إلى الهلال أو النصر شريطة حصول الأهلي المصري على مقابل مالي يتجاوز الـ5 ملايين يورو من أي فريق يريد شراءه.

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