سبب غياب حمدالله عن مباراة النصر وآرادا البلغاري

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب البرازيلي مانو مينيز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، عدم إشراك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراة آرادا البلغاري الودية.

مباراة آرادا الأخيرة لـ النصر بمعسكر بلغاريا

وستكون مباراة آرادا هي المباراة الودية الأخيرة للعالمي في معسكره الإعدادي حيث يعود العالمي غدًا الاثنين إلى الرياض لاستكمال باقي التحضيرات استعدادًا لانطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بموسمه الجديد.

وكشفت تقارير أن المدرب مينيز قرر استبعاد المهاجم المغربي لمنحه مزيدًا من الراحة حيث سيتواجد فقط في المباراة المهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر.

حمدالله عانى من شد عضلي

وكان النجم المغربي عانى من شد عضلي مساء أمس السبت ليتدرب فقط في صالة الحديد ويغيب عن المران الجماعي.

وجاء تشكيل العالمي لـ مباراة آرادا البلغاري مكونًا من: ” وليد عبدالله بحراسة المرمى، العلاوي، فونيس موري، الماس، سلطان الغنام، عبدالمجيد الصليهم، بيتروس، خليل العبسي، محمد مران، عبدالفتاح آدم، صالح العباس”.

وسيلعب العالمي أول مباراة له بالدوري ضد فريق ضمك يوم الجمعة 13 أغسطس.

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