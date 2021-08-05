سبب يمنع هاري كين من التواجد بـ مباراة مان سيتي وتوتنهام

المواطن - محمد سمعه

لا يزال الجدل حول مصير اللاعب الإنجليزي هاري كين مع ناديه توتنهام هوتسبير الإنجليزي مثارًا؛ وذلك بسبب عدم تواجده في التدريبات الخاصة بـ توتنهام دون إذن مسبق.

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إن كين صاحب الـ28 سنة لم يصل بعد إلى العاصمة الإنجليزية لندن، حيث يقضي إجازته حاليًّا بولاية فلوريدا الأمريكية بعد خوضه لنهائي كأس أمم أوروبا أمام المنتخب الإيطالي يوم 11 يوليو الماضي.

هاري كين لم يصل بعد إلى توتنهام:

وأفادت الصحيفة الإنجليزية أن كين لن يتواجد بتدريبات توتنهام بسبب عدم وصوله للعاصمة لندن، حيث يتوجب عليه البقاء في عزل منزلي لمدة 10 أيام بعد وصوله، مما يعني أنه لن يكون متواجدًا في مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي موسم 2021/ 2022.

موعد مباراة مان سيتي ضد توتنهام:

وسوف تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام يوم السبت بعد المقبل 14 أغسطس، حيث تقام على ملعب نادي توتنهام في العاصمة لندن.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة