سحب رعدية على جازان حتى الثالثة صباحًا

المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوِّن رياح نشطة و سحب رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، و الحرث، و الدائر بني مالك، و الريث، و الطوال، والعارضة، و العيدابي، و بيش، و جازان، و صامطة، و صبيا، و ضمد، وفرسان، و فيفا، و هروب .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 3 صباحًا.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ورياحًا نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة