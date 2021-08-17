سدكو كابيتال ريت تحقق صافي خسارة بقيمة 6.9 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق سدكو كابيتال ريت للفترة المنتهية في 30-06-2021، وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة:

– صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 512.7 مليون ريال.

– إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة 43 مليون ريال.

– صافي الخسارة للفترة 6.9 مليون ريال.

– عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 60 مليون وحدة.

– صافي القيمة العادلة للوحدة 8.9975 ريال.

– العائد للفترة 6.10%.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 29.78 نقطة ليقفل عند مستوى 11321.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

كمية الأسهم السعودية المتداولة

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 295 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وعناية، واللجين، والغاز، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الصقر للتأمين، والوطنية للتعليم، والمواساة، وعطاء، وإسمنت الجنوب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57% و 3.62%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والأهلي، والجزيرة، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وتنمية، وأبو معطي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) مرتفعًا 177.80 نقطة ليقفل عند مستوى 24958.67 نقطة، وبتداولات بلغت 39 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 2064 صفقة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة