سعد بقير يفتتح التسجيل في شباك الشباب

المواطن - محمد سمعه

تمكن اللاعب التونسي سعد بقير من إحراز الهدف الأول لـ أبها في شباك الشباب، وذلك خلال مباراة الفريقين بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهدف الأول لنادي أبها يسجله اللاعب سعد بقير #أبها_الشباب#قنوات_ssc pic.twitter.com/9vzdMDMzxz — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 12, 2021

خطأ قاتل من حارس الشباب

ونجح بقير بعد خطأ قاتل من حارس الليث في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

أبها يسعى إلى الفوز

ويسعى الفريق الأبهاوي لبدء الموسم بصورة جيدة وتحقيق النقاط الثلاث للابتعاد عن خطر الهبوط كما حدث في الموسم الماضي، أما الليث فسوف ينافس على الفوز باللقب حيث احتل المركز الثاني بالموسم الماضي، وكان قريبًا من الظفر باللقب على حساب الهلال.

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