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سعد بقير يفتتح التسجيل في شباك الشباب
في دوري المحترفين

سعد بقير يفتتح التسجيل في شباك الشباب

2021/08/12
الساعة 7:51 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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سعد بقير يفتتح التسجيل في شباك الشباب سعد بقير بلقاء الشباب وأبها
المواطن - محمد سمعه

تمكن اللاعب التونسي سعد بقير من إحراز الهدف الأول لـ أبها في شباك الشباب، وذلك خلال مباراة الفريقين بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

خطأ قاتل من حارس الشباب

ونجح بقير بعد خطأ قاتل من حارس الليث في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

أبها يسعى إلى الفوز

ويسعى الفريق الأبهاوي لبدء الموسم بصورة جيدة وتحقيق النقاط الثلاث للابتعاد عن خطر الهبوط كما حدث في الموسم الماضي، أما الليث فسوف ينافس على الفوز باللقب حيث احتل المركز الثاني بالموسم الماضي، وكان قريبًا من الظفر باللقب على حساب الهلال.


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