سعود عبدالحميد مستمر مع الاتحاد لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي نجحت في إقناع سعود عبدالحميد بالاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

سعود عبدالحميد مستمر

وأكد الصحافي الرياضي محمد النعمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ملف سعود عبدالحميد سيتم إغلاقه، اليوم الأربعاء، بالتجديد رسميًا مع نادي الاتحاد.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي الرياضي عبدالله الدوسري عبر حسابه على “تويتر”: ” رسميًا.. بعد مفاوضات استمرت فترة طويلة ودخول أكثر من نادي.. سعود عبدالحميد يجدد عقده مع نادي الاتحاد لثلاث سنوات قادمة كل التوفيق له”.

ودخل سعود عبدالحميد صاحب الـ22 عامًا، في الستة أشهر الأخيرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ما دفع إدارة العميد لمحاولة تجديده، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحظى سعود باهتمام من أكثر من نادٍ سعودي، خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة ولا زال صغيرًا في السن، وسبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي الراغب في تدعيم دفاعه، فيما أكدت تقارير مؤخرًا اهتمام الهلال والنصر بضمه.

هجوم على سعود بسبب الأولمبياد

ولم يظهر سعود بالمستوى المتوقع مع المنتخب السعودي في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، إلا أنه تعرض لهجوم كبير من بعض الرياضيين والجماهير، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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