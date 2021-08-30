سفير السعودية بالمالديف: جامع خادم الحرمين هو الأكبر في الجزر

المواطن - الرياض

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف، مترك بن عبدالله العجالين، أن بناء وتشييد جامع خادم الحرمين الشريفين امتداد للعطاءات الكبيرة التي قدمتها المملكة لدولة المالديف ولكافة دول العالم، مشيرًا إلى أن المملكة ساهمت في وقت سابق في بناء أكثر من ثمانية عشر مسجدًا على عدد من الجزر في المالديف.

جهود سعودية كبيرة:

جاء ذلك في تصريح صحفي حيث نوه فيه بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة على هامش اجتماع الأعمال اللجنة التنسيقية بالترتيبات لافتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين المنعقدة حاليًّا بالعاصمة المالديفية ماليا.

وقال السفير العجالين: إن بناء هذا المسجد هو امتداد لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدولة المالديف حيث تبرع سابقًا بعدد عشر مساجد على عدد من الجزر كما تبرع أيضًا بثمانية مساجد في وقت آخر فهذا المسجد هو امتداد للعطاءات الكبيرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية.

وبين العجالين أن جامع خادم الحرمين الذي سيتم افتتاحه يعتبر من أكبر الجوامع في المالديف وحيث م بناءه بتصميم حديث جميل ومعلم كبير ونتطلع لافتتاحه، كما سيكون له أثر كبير، رافعًا شكره لوفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على زيارتهم وتشريفهم وبإذن الله نتطلع لعمل أكبر.

مذكرات تفاهم:

وعن مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والمالديف قال السفير العجالين: لا شك أن مذكرات التفاهم يعد تنظم العمل بين الدول وهذا لمسناه في عمل الدعاة وخاصة بشهر رمضان، وسيكون لهذه الاتفاقية دور كبير في تنسيق الزيارات بين المسؤولين في البلدين وسيساهم في خدمة الإسلام والمسلمين.

وفي ختام حديثه ثمّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله العجالين بجهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ في نشر أوسطية والاعتدال ومحاربته للفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، سائلًا الله أن يحفظ المملكة والقيادة والشعب والمسلمين من كل سوء ومكروه.

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