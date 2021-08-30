سكني يوضح حقيقة إيقاف الدعم السكني نهاية سبتمبر المقبل

المواطن - الرياض

نفى برنامج سكني ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الدعم السكني نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح برنامج سكني، رداً على أحد الاستفسارات، حقيقة إيقاف الدعم السكني نهاية شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن الدعم مستمر.

التقديم على منتجات سكني

وأكد البرنامج أن الدعم السكني مستمر ويمكن التقديم على منتجات برنامج سكني من خلال المنصة أو تطبيق “سكني”.

التمويل المدعوم مستمر

وأوضح أن التمويل المدعوم مستمر، وبرنامج “سكني” يقدم الدعم بمختلف المنتجات والحلول السكنية، مبيناً أن التمويل المدعوم يكون بتحمل الفوائد المترتبة على مبلغ 500 ألف، وفور إتاحة أي تسهيلات إضافية سيتم الإعلان عنها.

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