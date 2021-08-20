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سلطنة عمان تنهي الإغلاق الجزئي وتلزم القادمين بالتحصين والحجر

سلطنة عمان تنهي الإغلاق الجزئي وتلزم القادمين بالتحصين والحجر

2021/08/20
الساعة 2:24 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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سلطنة عمان تنهي الإغلاق الجزئي وتلزم القادمين بالتحصين والحجر
المواطن - متابعة

قررت سلطنة عمان، مساء أمس الخميس، إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، وذلك اعتبارًا من يوم غد السبت.

الالتزام بالحجر الصحي

كما قررت إلزام من يدخل السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بتلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى والخضوع لفحص PCR قبل أو عند الوصول إلى السلطنة، مع الالتزام بالحجر الصحي لمدة 7 أيام.

قرار بإلزامية التطعيم

وتضمن قرار السلطات المختصة إلزامية التطعيم للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها.


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