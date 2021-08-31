سلمان الفرج يغادر معسكر المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

غاب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تدريبات أمس الاثنين للأخضر، وذلك استعدادًا لمواجهة فيتنام في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 مساء الخميس المقبل.

سبب مغادرة سلمان الفرج:

وسمح الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر للاعب الفرج بمغادرة معسكر التدريبات أمس، بسبب وفاة جدته.

وبدأت تدريبات الأخضر بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.

وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء الاثنين حصة تدريبية على “إستاد الأمير فيصل بن فهد”.

يذكر أن الفرنسي رينارد استدعى 25 لاعبًا لمواجهتي فيتنام وسلطنة عُمان يومي الثاني والسابع من سبتمبر المقبل.

قائمة المنتخب السعودي:

وجاءت قائمة الأخضر مكونة من: “في حراسة المرمى كل من محمد العويس وزيد البواردي وفواز القرني ومحمد اليامي، في الدفاع كل من محمد خبراني وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وعلي البليهي وسعود عبدالحميد ومحمد البريك وسلطان الغنام، ياسر الشهراني”.

وشملت القائمة كذلك “في خط الوسط كلًّا من عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، صالح الشهري”.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثانية بالمرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 مع منتخبات الصين، فيتنام، اليابان، عمان، أستراليا.

وسبق لـ الأخضر أن تأهل إلى بطولة كأس العالم في خمس مناسبات أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 بـ روسيا.

ويُعد الإنجاز الأفضل للأخضر في المونديال هو الوصول لدور الـ16 بنسخة 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

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