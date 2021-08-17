سلمان المالك رئيسًا لنادي الحزم رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أصبح سلمان المالك رئيسًا لمجلس إدارة نادي الحزم رسميًّا، لمدة 4 سنوات قادمة من 2021 وحتى عام 2025.

سلمان المالك رئيسًا للحزم:

وأُقيمت اليوم الجمعية العمومية الغير عادية لنادي الحزم، وتم الإعلان قبل قليل عن فوز سلمان المالك برئاسة مجلس الإدارة، بعد حصوله على 1320 صوتًا، مقابل 14 صوتًا لمنافسه محمد العساف.

وتضم قائمة سلمان المالك في عضوية مجلس إدارة النادي، كلًّا من؛ عبدالله المقحم، نايق القزلان، محمد العوض، سلطان الحمود، طلال الحربي، خالد الشارخ، مليكة التركي، ورامي الشبعان.

الحزم في دوري محمد بن سلمان:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم قد نجح في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الموسم الرياضي الماضي، بأرقام قياسية، ليتأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل مع نظيره التعاون بثلاثة أهداف لكل منها، ويستعد لمواجهة الأهلي في الجولة الثانية، يوم الخميس المقبل.

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