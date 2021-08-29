‎الرئيسية
جديد الأخبار
سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

2021/08/29
الساعة 8:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب وغرب المملكة مع فرصة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، فيما تنشط الرياح السطحية على السواحل الغربية و أجزاء من وسط المملكة تتسبب في إثارة الأتربة و الغبار.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

سحب رعدية على المدينة المنورة حتى الحادية عشرة مساء 

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس