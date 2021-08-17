سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 6 مليارات ريال

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 70.98 نقطة ليقفل عند مستوى 11392.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وتجاوز عدد الأسهم المتداولة 165 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 275 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المواساة، والمتحدة للتأمين، وصناعة الورق، وأبو معطي، وأملاك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وصادرات، وتهامة، والأندلس، وعناية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.54% و 3.50%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وأملاك، والجزيرة، وأبو معطي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وأبو معطي، وسابك، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 40.16 نقطة ليقفل عند مستوى 24918.51 نقطة، وبتداولات بلغت 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 989 صفقة.

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