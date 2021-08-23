سيدة أفغانية تلد على متن طائرة إجلاء أمريكية !

المواطن- متابعة

فاجأ المخاض سيدة أفغانية فولدت على متن طائرة إجلاء أمريكية كانت في طريقها إلى قاعدة عسكرية في ألمانيا، وكتبت قيادة الطيران الأمريكية المشرفة على عمليات الإجلاء على تويتر أن الطاقم الطبي صعد إلى الطائرة لتقديم المساعدة بعدما هبطت في ألمانيا، ويعتقد أن الأم ومولودها في صحة جيدة ونقلا إلى مصحة قريبة.

مساعدة قائد الطائرة لحالة السيدة الأفغانية

وجاء في تغريدة المسؤولين الأمريكيين أن قائد الطائرة قرر التحليق على علو منخفض من أجل زيادة ضغط الهواء بعدما شعرت المرأة بالمخاض، حتى ينقذها هي ومولودها.

ويحتشد آلاف الأفغان حول مطار كابل الدولي، منذ أن سيطرت حركة طالبان على البلاد، على أمل الظفر بمكان على متن طائرات الإجلاء، علمًا بأن القوات الأمريكية تسيطر حاليًا على المطار، وقد قال البيت الأبيض السبت الماضي إن الطائرات العسكرية الأمريكية أجلت حتى الآن 17 ألف شخص.

موعد نهائي لسحب جميع القوات الأمريكية

وقد حدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن يوم 31 أغسطس لسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، وتطالب العديد من الدول بتمديد الأجل حتى تتمكن من إجلاء رعاياها والمواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع الوكالات الغربية هناك، حيث يُخشى على هؤلاء الأفغان من أن يتعرضوا إلى الانتقام على يد طالبان.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، السبت في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: يريدون إجلاء 60 ألف شخص من اليوم إلى نهاية الشهر، إنها عملية مستحيلة حسابيًا.

ونقل عن المسؤول في طالبان، أمير خان متقي، قوله إن الولايات المتحدة بكل قوتها وإمكانياتها فشلت في إرساء النظام في المطار، مضيفًا: الأمن والهدوء مستتبان في كل أرجاء البلاد، ولكن المطار تسود فيه فوضى عارمة، بحسب موقع ديلي ميل البريطانية.

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