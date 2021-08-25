سيناريو الموسم الماضي يُقلق النصر

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر مباراة مهمة غدًا الخميس ضد فريق التعاون، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان العالمي تعثر في الجولة الثانية ضد نادي الفيصلي مساء الخميس الماضي، حيث فاز الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف.

جماهير النصر طالبت برحيل مانو مينيز:

وسيركز الفريق الكروي الأول، بقيادة المدرب البرازيلي مانو مينيز، على تحقيق 3 أمور في مباراة التعاون، وأولها هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث لتجنب سيناريو الموسم الماضي، حيث عانى العالمي في البدايات وخسر ست مباريات في أولى جولات موسم 2020/ 2021، أفقدته الفرصة في المنافسة على لقب دوري المحترفين.

أما ثاني الأمور فهو ضرورة الفوز للإبقاء على حظوظ المدرب البرازيلي مانو مينيز بعد أن طالب جمهور العالمي بإقالته بعد الخسارة من الفيصلي.

وثالث الأمور هو تخفيف حدة غضب جمهور العالمي بعد الأداء الباهت الذي ظهر به الفريق في مباراة الفيصلي، بعد أن كان متقدمًا بهدف دون رد سجله البرازيلي تاليسكا.

رسالة ابن زنان:

وكان الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان، المتحدث السابق باسم أصفر العاصمة، وجه رسالة للاعبي العالمي قبل مواجهة التعاون قائلًا: “مباراة الغد لا تحتمل خسارة نقاط أخرى، وهذه مسؤوليتكم، في المقام الأول غير معقول رمي أخطائكم على الآخرين، اللاعب يتحمل نسبة كبيرة من نتيجة أي مباراة، بانتظار روح النصر والفوز بمستوى مشرف، وفقكم الله”.

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