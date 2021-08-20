شؤون الحرمين: توزيع 300 ألف عبوة زمزم و31 ألف وجبة صائم في يوم عاشوراء

المواطن - واس

كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها الميدانية والاجتماعية؛ لخدمة قاصدي بيت الله الحرام في يوم عاشوراء.

وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية هاني حسني حيدر، أن الرئاسة استعدت في وقت سابق بحزمة من الخدمات الموزعة على عدد من الوكالات المختصة لخدمة أكبر عدد من المصلين والمعتمرين .

وأشار حيدر إلى أن وكالة الرئاسة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية جندت ٩٠ متطوعًا لتوزيع قرابة ٣١،٢٠٠ وجبة على الصائمين في المسجد الحرام ومرافقه، بالإضافة إلى تنظيم المسارات للطائفين ودفع العربات لكبار السن من المعتمرين.

وأفاد أن وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية قامت ضمن استعدادتها ليوم عاشوراء بغسيل الحرم المكي وساحاته ودوراته ١٠ مرات بعدد ٨٠ ألف لتر من المطهرات ، ومتابعة أعمال التلقيط على مدار اليوم ، وغسيل حجر إسماعيل عليه السلام وحول الكعبة المشرفة ، حيث اُستخدم ٢٠٠٠ لتر من المعطرات على مداخل الحرم وساحاته وجبل الصفا وتنظيف الأعمدة والقباب، ونظافة وغسيل المناهل على مدار اليوم، كما نُظفت مجمعات ومواضئ المسجد الحرام وعُطِّرَت دورات المياه، وجرى تلميع وتنظيف النحاسيات مثل دواليب المصاحف والأبواب وغسل المكبرية الجنوبية ١٠ مرات ، وكنس وتعطير السجاد على مدار اليوم ، وترحيل المخلفات لهذا اليوم بما يقارب ٦٥ طنا ، وتعطير المسجد الحرام بأجود أنواع المطهرات والمعطرات الصديقة للبيئة التي جُلبت خصيصًا للمسجد الحرام.

وأشار المتحدث الرسمي للرئاسة أن الوكالة قامت عبر الإدارة العامة لسقيا زمزم بتوزيع أكثر من ثلاث مئة ألف عبوة موزعة على صحن المطاف والمداخل وعامة الدور الأول بالإضافة لتغطية المصليات النسائية كافة، ومتابعة توزيع العبوات في صحن المطاف للحجاج بالحقائب الأسطوانية، ومتابعة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بالمطاف.

وأكد حيدر أن الرئاسة حرصت على تقديم حزم الخدمات في يوم عاشوراء وفق آلية منظمة تلبيةً لاحتياجات قاصدي بيت الله الحرام وفق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله .

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