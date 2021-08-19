شائعات جديدة تُغضب عائلة مؤمن زكريا

المواطن - محمد سمعه

أثارت شائعات حول الحالة الصحية للاعب المصري مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري السابق، غضب أسرته وذلك بعد حديث البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أن اللاعب يصارع الموت.

دعوات الشفاء تُحيط بمؤمن زكريا

وكان تم تداول صور مؤخرًا للاعب زكريا وهو يرقد في أحد المستشفيات بالقاهرة مما جعل جماهير الأهلي المصري تتمنى له الشفاء العاجل.

ولكن خرجت زوجة اللاعب لترد على ما أُثير حول وجود زوجها بحالة صحية خطيرة وأن الموت قريب منه، لتنفي تمامًا ما تردد بردها برسالة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتؤكد أن الحالة الصحية لزوجها على ما يرام مع طلبها الدعاء له فقط.

مم يعاني نجم الأهلي السابق ؟

ويعاني زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري الذي تسبب في ضعف حركته الجسدية، حيث يغيب عن الملاعب منذ عام 2018.

وبوقت سابق، حرص محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية في الأهلي المصري، على الرد على ادعاء معالج روحاني حول السبب الحقيقي وراء إصابة مؤمن زكريا.

ونفى محمد شوقي ما تردد على لسان المعالج الروحاني محمد قطامش الذي قال بأن زكريا أُصيب بهذا المرض بسبب أعمال سحر قام بها مدرب مشهور في مصر ولاعب سابق، بسبب رفض زكريا الانضمام لأحد الأندية المصرية قبل التحاقه بالأهلي في عام 2015.

وأكد الدكتور محمد شوقي أن السحر لا علاقة له بمرض مؤمن زكريا، مضيفًا خلال تصريحات إعلامية أن السبب وراء المرض غير معروف لكن الطب يحاول حاليًّا منع تفشي المرض في باقي أعصاب جسد لاعب الأهلي.

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