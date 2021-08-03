شاموسكا: الشباب سيُنافس على لقب دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا أنه يسعى لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الجديد، رغم صعوبة المنافسة.

شاموسكا يؤكد منافسة الشباب على اللقب

وأشار شاموسكا خلال تصريحاته لصحيفة tntsports البرازيلية، إلى أن الشباب سينافس بقوة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتوقع صعوبة المنافسة في الموسم الرياضي الجديد، بسبب حجم التعاقدات التي أجرتها الأندية.

وأضاف المدرب البرازيلي قائلًا: “الهلال والنصر والاتحاد والأهلي قاموا باستثمارات كبيرة هذا الموسم، وهذا هو السبب أن المنافسة على القمة ستكون صعبة للغاية”.

واختتم شاموسكا تصريحاته قائلًا: “الشباب كان الأكثر هجومًا وسجل أكبر عدد من الأهداف في الموسم الماضي، ولديهم أرقام رائعة، ولكنه تلقى الكثير من الأهداف، ولذلك، فإن هدفنا الرئيسي يتعلق بالجزء التكتيكي في جلب التوازن للفريق”.

وتعاقد نادي الشباب مع شاموسكا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بداية من الموسم الرياضي الجديد، بعد مسيرته المميزة مع الفيصلي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يدعم صفوفه

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في مواصلة التألق، خاصة أنه قدم أداء مميزًا في الموسم الماضي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة