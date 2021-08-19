‎الرئيسية
جديد الأخبار
شاهد.. البيئة تكافح نواقل الأمراض بـ الدرون
عبر طائرات الرش الجوي دون طيار بجازان

شاهد.. البيئة تكافح نواقل الأمراض بـ الدرون

2021/08/19
الساعة 9:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
شاهد.. البيئة تكافح نواقل الأمراض بـ الدرون
المواطن - جازان

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تجربة جديدة لمكافحة نواقل الأمراض والآفات النباتية بمنطقة جازان.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” مقطع فيديو لتجربة مكافحة نواقل الأمراض والآفات النباتية بمنطقة جازان، عبر طائرات الرش الجوي دون طيار.

مكافحة نواقل الأمراض

يأتي ذلك فيما تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة جهودها في مكافحة نواقل الأمراض.

ويتم ذلك من خلال أعمال الرش الأرضي، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشي والسدود ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

ضبط 58 مخالفًا لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (58) مخالفًا لنظام