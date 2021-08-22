شاهد.. عودة المعلمين والمعلمات للمدارس بعد انقطاع 18 شهراً

المواطن - الرياض

يشهد اليوم الأحد عودة المعلمين والمعلمات لمدارس التعليم العام بعد انقطاع 18 شهرًا وصولًا إلى الأسبوع المقبل لعودة الطلاب والطالبات كذلك.

فيديو | مراسلة #الإخبارية من #المدينة: عودة المعلمين والمعلمات لمدارس التعليم العام بعد انقطاع 18 شهرا#برنامج_اليوم pic.twitter.com/uaBmtaXbVB — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) August 22, 2021

التهيئة النفسية والتعليمية

وقالت قائدة مدرسة الثاني عشر للثانوية للبنات بالمدينة المنورة، الأستاذة هند الطيار، إن المدرسة تعمل على التهيئة النفسية والتعليمية والمادية تمهيدًا لاستقبال الطلاب في العام الجديد.

وأوضحت الطيار لـ”الإخبارية”، أنهم يعملون على تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية سواء للمعلم أو للمتعلم من خلال عدة برامج جاذبة بالتعاون مع أسر المتعلمين.

الالتزام بالتباعد الاجتماعي

وتابعت أن الكادر التعليمي شبه متكامل وأخذوا الجرعتين من لقاح كورونا، كما سيتم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات ونشر التوعية وتجهيز غرفة العزل بالمدرسة للتعامل مع أي حالة طارئة.

وبالأمس قال وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ “إن مدير التعليم هو المسؤول الأول في متابعة تطبيق النماذج التشغيلية المعتمدة، والإجراءات الاحترازية داخل المدارس ومرافق التعليم والنقل المدرسي، ومواعيد انتظار الطلبة في تطبيق توكلنا، وهي مسؤولية مشتركة يتابعها شخصياً وفق سلسلة تراتبية تبدأ من مدير المدرسة، ومكتب التعليم، وإدارة التعليم”، مشدداً على عدم السماح بأن يكون هناك أي تقصير أو تهاون في تحمّل تلك المسؤولية؛ حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

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