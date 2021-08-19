شاهد .. هدف تاليسكا العالمي في الفيصلي

افتتح اللاعب البرازيلي تاليسكا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر أهداف العالمي في مباراة الفيصلي مُحرزًا الهدف الأول لأصفر العاصمة بطريقة جميلة.
الهدف الأول لفريق النصر سجله اللاعب تاليسكا عند الدقيقه 8#الفيصلي 0 – 1 #النصر#الفيصلي_النصر
#قنوات_SSC pic.twitter.com/WgWkYZDd1l
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 19, 2021
هدف مبدع من تاليسكا
وسدد اللاعب البرازيلي ركلة حرة مباشرة بقدمه اليسرى لتأتي هدفًا على يسار حارس الفيصلي وفي زاوية صعبة، معلنة تقدم النصر بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.
وتُقام المباراة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
النصر اكتسح ضمك برباعية بالجولة الأولى
يذكر أن النصر كان فاز بالجولة الأولى على نادي ضمك برباعية مقابل هدف، بينما تعادل الأهلي مع الفيصلي بهدف لكل فريق بالجولة الأولى.
ويسعى نادي النصر للمنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن تُوج به في موسم 2018/2019 تحت قيادة مدربه البرتغالي الأسبق روي فيتوريا.
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