شاهد .. هدف تاليسكا العالمي في الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

افتتح اللاعب البرازيلي تاليسكا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر أهداف العالمي في مباراة الفيصلي مُحرزًا الهدف الأول لأصفر العاصمة بطريقة جميلة.

هدف مبدع من تاليسكا

وسدد اللاعب البرازيلي ركلة حرة مباشرة بقدمه اليسرى لتأتي هدفًا على يسار حارس الفيصلي وفي زاوية صعبة، معلنة تقدم النصر بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وتُقام المباراة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

النصر اكتسح ضمك برباعية بالجولة الأولى

يذكر أن النصر كان فاز بالجولة الأولى على نادي ضمك برباعية مقابل هدف، بينما تعادل الأهلي مع الفيصلي بهدف لكل فريق بالجولة الأولى.

ويسعى نادي النصر للمنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن تُوج به في موسم 2018/2019 تحت قيادة مدربه البرتغالي الأسبق روي فيتوريا.

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