شاهد .. وعد فهد المولد لجماهير الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف فهد المولد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عن وعده لجماهير النادي، وذلك قبل مواجهة الفيحاء غدًا الأربعاء بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رسالة فهد المولد:

وقال المولد في مقطع فيديو: “إن شاء الله تتيسر الأمور والعميد يفوز، أهم شيء البدايات، وإن شاء الله سنقدم مباراة جيدة أمام الفيحاء”.

وأشار المولد إلى أن جميع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على قلب رجلٍ واحد، ويبذلون جهدًا كبيرًا، لتحقيق التطلعات.

يذكر أن لاعبي الاتحاد مطالبين بتحقيق نتائج إيجابية مثل الفوز بلقب الدوري وكأس الملك أو البقاء بالمربع الذهبي في دوري المحترفين مثل الموسم الماضي، حيث احتل الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين ليتأهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا نسخة 2022.

مواجهة قوية لـ الاتحاد بنهائي البطولة العربية:

وسيواجه الاتحاد، فريق الرجاء البيضاوي المغربي بنهائي البطولة العربية يوم 21 أغسطس الجاري في المغرب.

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