شراكة مصرية صينية لإنقاذ إفريقيا من كورونا

المواطن - القاهرة

كشفت مصادر حكومية في مصر أن القاهرة ستكون شريكًا إستراتيجيًّا للصين في توفير اللقاحات الصينية المضادة لفيروس كورونا، لصالح دول قارة إفريقيا وعدد من دول الشرق الأوسط.

وأضافت المصادر أن الشراكة في تصدير اللقاحات تستند إلى الاتفاقية الموقعة في إبريل الماضي بين البلدين، لتصنيع لقاح سينوفاك الصيني في مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” داخل مصر، بحسب موقع “سكاي نيوز عربية”.

وتتضمن الاتفاقية تحقيق هدفين، الأول تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات لتطعيم المصريين، أو ما يُعرف بالمناعة المجتمعية، والتي تتحقق بتطعيم أكثر من 70% من المواطنين.

ويتمحور الهدف الثاني من اتفاقية الشراكة بين مصر والصين حول تصدير الفائض من اللقاحات مصرية الصنع إلى دول إفريقية وعربية شقيقة.

تصدير اللقاح الصيني:

ومن المنتظر، حسب المصادر، بدء تصدير اللقاح الصيني، محلى الصنع في مصر، نهاية عام 2021، أو مطلع 2022 على الأكثر، حسب الدراسات التي تجريها الجهات المعنية في مصر، مع ارتباط هذه الخطوة بالكميات الفعلية المتوفرة من لقاحات كورونا لاستخدامها داخل مصر.

وتقول مصادر بوزارة الصحة والسكان: إن الخبراء الصينين المتعاونين مع شركة فاكسيرا أكدوا إمكانية وصول كمية اللقاح المصنعة داخل مصر لأكثر من 300 مليون جرعة سنويًّا، خاصة في ظل الاتفاق على تصنيع المادة الخام للقاح بمصر خلال عام 2022، في حين يقتصر التعاون حاليًّا على خلط وتعبئة اللقاح بمصر.

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