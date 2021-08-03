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شرطة القصيم : ضبط مقيم حاول كسر خزانة جهاز الصراف الآلي
تنكر في زي موظفي الصيانة والتشغيل

شرطة القصيم : ضبط مقيم حاول كسر خزانة جهاز الصراف الآلي

2021/08/03
الساعة 2:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شرطة القصيم : ضبط مقيم حاول كسر خزانة جهاز الصراف الآلي
المواطن - واس

ألقت شرطة القصيم القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية حاول كسر خزانة جهاز الصراف الآلي.

تفاصيل بيان شرطة القصيم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية، تسلّل لأحد المصارف متنكرًا بزي موظفي الصيانة والتشغيل، وحاول كسر خزانة جهاز الصرف الآلي، وتم ضبطه، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.


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