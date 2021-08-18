شرطة مكة تستعيد 6 مركبات مسروقة وتضبط السارق

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة مكة من القبض على مواطن ارتكب عددًا من جرائم سرقة المركبات لاستخدامها في نشل المارة.

تفاصيل بيان شرطة مكة

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (6) مركبات في وضع التشغيل، واستخدامها في نشل المارة.

وأضاف أنه تم استرداد المركبات المسروقة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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