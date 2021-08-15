شرط وحيد أمام الشباب لشراء أمين يونس

المواطن - محمد سمعه

وجه نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني صدمة إلى نادي الشباب، وذلك بسبب اهتمام الليث بالتعاقد مع اللاعب الألماني أمين يونس.

شرط فرانكفورت للتفريط في أمين يونس

وقالت صحيفة Bild الألمانية إن إينتراخت فرانكفورت رفض عرضًا من الشباب قدره 3 ملايين يورو خاصة أن الفريق الألماني يرغب في الحصول على عرض مالي يتراوح من 4 إلى 5 ملايين يورو للتفريط في اللاعب صاحب الأصول اللبنانية.

وكان يونس صاحب الـ28 عامًا انضم لصفوف فريق إينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة من نادي نابولي الإيطالي ثم انتقل للفريق الألماني بعد ذلك بصفة نهائية أواخر العام الماضي.

الأندية التي لعب لها يونس من قبل

وسبق لـ يونس اللعب في صفوف أندية أياكس أمستردام الهولندي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ونابولي الإيطالي.

ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، خاصة أن الليث يطمح للمنافسة المحلية والآسيوية خلال الفترة المقبلة.

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