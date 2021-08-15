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شرط وحيد أمام الشباب لشراء أمين يونس
يلعب حاليًا لصفوف إينتراخت فرانكفورت الألماني

شرط وحيد أمام الشباب لشراء أمين يونس

2021/08/15
الساعة 3:23 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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شرط وحيد أمام الشباب لشراء أمين يونس أمين يونس لاعب منتخب ألمانيا - المصدر Dw
المواطن - محمد سمعه

وجه نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني صدمة إلى نادي الشباب، وذلك بسبب اهتمام الليث بالتعاقد مع اللاعب الألماني أمين يونس.

شرط فرانكفورت للتفريط في أمين يونس

وقالت صحيفة Bild الألمانية إن إينتراخت فرانكفورت رفض عرضًا من الشباب قدره 3 ملايين يورو خاصة أن الفريق الألماني يرغب في الحصول على عرض مالي يتراوح من 4 إلى 5 ملايين يورو للتفريط في اللاعب صاحب الأصول اللبنانية.

أمين يونس
يونس – الأيام البحرينية

وكان يونس صاحب الـ28 عامًا انضم لصفوف فريق إينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة من نادي نابولي الإيطالي ثم انتقل للفريق الألماني بعد ذلك بصفة نهائية أواخر العام الماضي.

الأندية التي لعب لها يونس من قبل 

وسبق لـ يونس اللعب في صفوف أندية أياكس أمستردام الهولندي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ونابولي الإيطالي.

ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، خاصة أن الليث يطمح للمنافسة المحلية والآسيوية خلال الفترة المقبلة.


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