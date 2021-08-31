شركة البلاد تعلن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الصكوك

المواطن - الرياض

أعلنت شركة البلاد المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر أغسطس 2021 م.

ويبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 361,584 ريالاً، على أن التوزيعات النقدية على أساس 21.9 مليون وحدة قائمة، وقيمة الربح الموزع يبلغ 0.0165 ريال لكل وحدة، ونسبة التوزيع تبلغ 0.17% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 29 أغسطس 2021م”.

وبينت الشركة، أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات ستكون بحسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس 02 سبتمبر 2021، وسيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 74.86 نقطة ليقفل عند مستوى 11255.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 150 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 147 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجوف, وتبوك الزراعية، وإكسترا، ومبكو، وجاكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب السعودية، ومجموعة الحكير، وأسمنت الشرقية، وأسمنت الجنوب، وأنابيب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 1.45% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، ومبكو، وتبوك الزراعية، واليمامة للحديد هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والجوف، واليمامة للحديد ومبكو، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 303.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24270.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1110 صفقات.

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