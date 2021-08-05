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شركة بوان تعلن توزيع 45 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
عن النصف الأول من العام المالي 2021م

شركة بوان تعلن توزيع 45 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

2021/08/05
الساعة 8:32 صباحًا
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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شركة بوان تعلن توزيع 45 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين شركة بوان
المواطن - الرياض

أعلنت شركة بوان عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2021م.

60 مليون سهم: 

وأوضحت الشركة في بيان له على موقع السوق المالية (تداول) إن إجمالي المبلغ الموزع 45 مليون ريال، أما عدد الأسهم المستحقة للأرباح فهي 60 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.75 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية %7.5.

تاريخ الاستحقاق: 

وتابعت شركة بوان أن يوم الاستحقاق يوافق 19 أغسطس 2021م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، أما تاريخ التوزيع فهو 1 سبتمبر 2021م.

وأهابت الشركة بجميع المساهمين الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم دون تأخير.

 


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