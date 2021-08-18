شروط برنامج تمهير وضوابط استحقاق دعم الـ3000 ريال شهرياً

المواطن - الرياض

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف شروط برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) للاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة في الأنشطة والمهن المضافة للبرنامج حديثاً.

برنامج تمهير:

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، وخريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، يهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

ضوابط الاستحقاق:

ينبغي أن يكون المتقدم للبرنامج:

1. سعودي الجنسية.

2. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى، أو أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم في أحد المجالات الفنية أو الصحية أو الإدارية.

3. أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

4. ليس ملتحقاً بأي عمل حالياً. 5.

لم يستفد من البرنامج سابقاً.

آلية الدعم؟

يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بدفع مكافأة مالية تبلغ (3000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى، ومكافأة مالية تبلغ (2000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، ولمدة تتراوح من (3) إلى (6) أشهر.

كيف يمكن للمنشأة التسجيل في برنامج تمهير؟

ويلزم التسجيل في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) هنا، ومن ثم اختيار (أصحاب الأعمال) والذهاب إلى خانة (مستخدم جديد) ثم (منشآت القطاع الخاص) ثم استكمال البيانات. بعد التحقق وقبول التسجيل آلياً من قبل البوابة، يمكن للمنشأة الإعلان عن فرص تدريبية من خلال صفحة (عرض فرص تدريب المنشأة) من خلال قائمة (خدماتنا).

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