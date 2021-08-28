شروط لاستخدام الطلاب للجوال في المدرسة

المواطن - الرياض

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم العام، ابتسام الشهري: إنه سيتم استخدام الجوالات للطلاب والطالبات، وفق شروط وتنظيمات معينة.

فيديو | متحدث التعليم لـ #الإخبارية: استخدام الجوال في المدرسة سيتم وفق شروط وتنظيمات معينة pic.twitter.com/F1o3zm8qGv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 28, 2021

توكلنا:

وأوضحت الشهري، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أنه لابد من إبراز تطبيق توكلنا عند دخول الطلاب والطالبات للمدرسة، وسيكون هذا عن الطريق الجوال، لتسهيل عملية التحقق من الحالة الصحية للطلاب.

شروط استخدام الجوال:

وتابعت أن استخدام الجوال في المدرسة سيتم وفق شروط وتنظيمات معينة، وسيكون هناك محافظة على الطلاب وتوجيهات وشروط، كما يوجد لجان مختصة بإدارة العملية التعليمية داخل المدارس مهمتها وضع التنظيمات المدارس وتنظيم دخول وخروج الطلاب وكذلك استخدام الجوالات.

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