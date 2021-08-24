المواطن - أبها

أعلنت جامعة الملك خالد عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية على رتبة أستاذ مساعد ومعيد بنظام العقود للعام الجامعي 1443 هـ وسيكون التقديم لهذه الوظائف ابتداءً من تاريخ 1443/1/21 هـ إلى 1443/1/25 هـ.

شروط وظائف جامعة الملك خالد

وقالت الجامعة إنه يشترط للتقدم على وظيفة أستاذ مساعد ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

أن تكون شهادة الدكتوراه صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

أن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا للتخصص في مرحلة البكالوريوس والماجستير أو قائمًا عليه.

حضور المقابلة الشخصية التي تجريها الأقسام، في المقر والوقت المحددين.

أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة.

إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل.

اجتياز اختبار رخصة الممارسة المهنية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للمتقدمين على الوظائف الصحية).

انطباق جميع الضوابط والشروط المقرة من مجلس الجامعة للتعيين على رتبة أستاذ مساعد.

شروط التقديم على وظيفة معيد

كما اشترطت جامعة الملك خالد في المتقدم على وظيفة معيد ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا للحاصل على شهادة البكالوريوس، وعن 35 عامًا للحاصل على شهادة الماجستير. أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا. أن تكون شهادة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة معترف، وأن تكون الشهادة معادلة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، وأن تكون الدراسة بالانتظام الكامل. ألا يقل التقدير العام لدرجة البكالوريوس عن جيد جدًا، وكذلك لدرجة الماجستير إذا كان المتقدم حاصلًا عليها من جامعة تمنحها بتقدير. الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبارات اللغة الإنجليزية.

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