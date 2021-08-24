المواطن - أبها
أعلنت جامعة الملك خالد عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية على رتبة أستاذ مساعد ومعيد بنظام العقود للعام الجامعي 1443 هـ وسيكون التقديم لهذه الوظائف ابتداءً من تاريخ 1443/1/21 هـ إلى 1443/1/25 هـ.
شروط وظائف جامعة الملك خالد
وقالت الجامعة إنه يشترط للتقدم على وظيفة أستاذ مساعد ما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
- أن تكون شهادة الدكتوراه صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
- أن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا للتخصص في مرحلة البكالوريوس والماجستير أو قائمًا عليه.
- حضور المقابلة الشخصية التي تجريها الأقسام، في المقر والوقت المحددين.
- أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة.
- إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل.
- اجتياز اختبار رخصة الممارسة المهنية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للمتقدمين على الوظائف الصحية).
- انطباق جميع الضوابط والشروط المقرة من مجلس الجامعة للتعيين على رتبة أستاذ مساعد.
شروط التقديم على وظيفة معيد
كما اشترطت جامعة الملك خالد في المتقدم على وظيفة معيد ما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا للحاصل على شهادة البكالوريوس، وعن 35 عامًا للحاصل على شهادة الماجستير.
- أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.
- أن تكون شهادة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة معترف، وأن تكون الشهادة معادلة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة، وأن تكون الدراسة بالانتظام الكامل.
- ألا يقل التقدير العام لدرجة البكالوريوس عن جيد جدًا، وكذلك لدرجة الماجستير إذا كان المتقدم حاصلًا عليها من جامعة تمنحها بتقدير.
- الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبارات اللغة الإنجليزية.
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